DELTA neuer Ansatz in der Suchtbehandlung Der neue Therapieansatz bei der Suchtbehandlung in Dresden trägt den Titel "DELTA". Er basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, bei der rund 80 Prozent der Patientinnen und Patienten einen schädlichen Gebrauch oder eine Abhängigkeit von Cannabis angegeben haben. An zweiter Stelle folgten mit 52 Prozent Fälle von Alkoholmissbrauch. Fast drei Viertel der Patienten zeigten zudem mindestens eine begleitende psychische Störung an. 65 Prozent von ihnen gaben an, eine traumatisches Erlebnis gehabt zu haben.



"DELTA" steht für Dresdner Multimodale Therapie für Jugendliche mit chronischem Suchtmittelkonsum. Begleitend dazu ist ein Handbuch erschienen, was derzeit nur in Dresden eingesetzt wird. Die Autoren erhoffen sich allerdings einen baldigen, deutschlandweiten Einsatz.



Das Sächsische Wissenschaftsministerium hat die Forschung mit mehr als einer halben Million Euro gefördert. Aktuell beträgt die Wartezeit auf einen Therapieplatz in Dresden vier Monate.