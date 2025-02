Beim Thomanerchor in Leipzig ist es zu einem sexuellen Übergriff eines Chormitgliedes auf einen anderen Jungen gekommen. Beide sind unter 14 Jahre alt. Einen entsprechenden Bericht Bild-Zeitung bestätigte der Chorsprecher Roman Friedrich MDR SACHSEN. Der Fall habe sich Ende Dezember ereignet.

Nach MDR-Informationen sind manche Eltern von aktiven Thomanern mit Blick auf die Umsetzung der bestehenden Schutzkonzepte verunsichert. Es herrscht offenbar bei einigen auch Unmut über die interne Kommunikation seitens der Chorleitung. Im März tourt der Thomanerchor durch die USA, es sind darunter auch Auftritte in der weltberühmten Carnegie Hall in New York geplant.