Erinnerung an Bombenangriff Ticker: Gedenken in Dresden am 13. Februar

Wie jedes Jahr wird am 13. Februar in Dresden an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg gedacht. Kranzniederlegung, Menschenkette, Glockenläuten: Ganztägig finden an verschiedenen Orten in der Stadt Veranstaltungen statt. Im Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.