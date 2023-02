19:36 Uhr | Verkehrseinschränkungen am Georgplatz

Aktuell kommt es laut Polizei zu Verkehrseinschränkungen rund um den Georgplatz. Das hänge mit den zahlreichen Versammlungen heute in Dresden zusammen.

19:30 Uhr | Gedenkkonzerte in Kulturpalast und Semperoper

Jetzt beginnt das Gedenkkonzert der Dresdner Philharmoniker im Kulturpalast. Gespielt wird eine Dichtung auf Anna Seghers‘ Roman "Das siebte Kreuz" von Hans-Ulrich Treichel. Auch in der Semperoper wird an den 2. Weltkrieg erinnert und die h-Moll-Messe von Bach aufgeführt. Das Sinfonie-Konzert wird mitgeschnitten und ab 20.05 Uhr bei MDR Klassik sowie MDR Kultur gesendet.

19:24 Uhr | Rund 1.000 Menschen bei Kundgebung an der Trümmerfrau

Bei der Kundgebung an der Trümmerfrau haben sich rund 1.000 Menschen versammelt. Nach Reporterangaben ist die Stimmung entspannt und es gibt Live-Musik. Gerade nähert sich ein Demozug aus Richtung des Unicampus. Für diese Demo hatte der Studierendenrat der TU Dresden geworben. Die "Zubringerdemo" war am Fritz-Förster-Platz in die Innenstadt gestartet und zum Rathaus gelaufen. Die Organisatoren twitterten, dass sich diese 300 bis 400 Teilnehmer an der Trümmerfrau mit anderen Demonstrierenden zusammentaten.

18:23 Uhr | Hunderte Menschen sammeln sich im Alaunpark

MDR-Reporter berichten, dass sich im Alaunpark im Dresdner Stadtteil Neustadt mehrere hundert Menschen versammelt haben. Sie verstehen sich nach Angaben von mehreren linken und antifaschistischen Initiativen als "Zubringerdemo", um gegen Neonazis und Rechte in der Innenstadt zu protestieren. Die wiederum hatten für den Abend einen Aufzug Richtung Innenstadt angemeldet.



Die Polizei Dresden hatte sich schon im Vorfeld auf eine "höhere Dynamik" am Abend eingestellt. Denn erstmalig sei an einem 13. Februar ein Aufzug aus der montäglichen Protestbewegung angezeigt worden. Ihm steht der zweite Aufzug als Gegenprotest gegenüber, zu dem sich auch im Alaunpark versammelt wurde.

18:12 Uhr | Tausende bilden Menschenkette

Tausende Teilnehmer bilden um die Altstadt gerade eine Menschenkette, um ein Zeichen für Frieden zu setzen. Unter ihnen befinden sich auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), TU-Rektorin Ursula Staudinger und Landtagspräsident Matthias Rößler. "Versöhnung bildet das Fundament eines Friedens, der über Generationen hinweg trägt", sagt Hilbert. "Was wir hier am 13. Februar tun können, ist klar zu benennen, wie Nationalismus, Imperialismus und Größenwahn enden: in Trümmern." Nach Angaben aus dem Rathaus folgten rund 10.000 Menschen dem Aufruf von Stadt und Zivilgesellschaft. Dem Aufruf zur Menschenkette sind tausende Bürger gefolgt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wir wollen den 13. Februar alle gemeinsam als Tag des Gedenkens für Frieden und Demokratie hier mitgestalten. Paar aus Dresden in Menschenkette vor Frauenkirche

Bildrechte: MDR

18:05 Uhr | Dresdner Gedenkweg beginnt in wenigen Minuten

In wenigen Minuten beginnt der "Dresdner Gedenkweg – unterwegs zur Versöhnung". Um 18.15 Uhr wird vor der Gedenkstele an die Zerstörung der alten Synagoge und an die Ermordung der Juden zur Zeit des Nationalsozialismus am Hasenberg gegenüber der neuen Synagoge gedacht. Die Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden lädt dazu ein.



Der Gedenkweg führt mit Textlesungen zur Skulptur des Großen Trauernden Mannes, das Trümmerstück aus der Kuppel der Frauenkirche auf deren Nordseite, dann an der Südostseite des Altmarktes nahe der Gedenk- und Mahnmals für die Opfer der Luftangriffe auf Dresden vom 13. und 14. Februar 1945 zur Kreuzkirche zum Denk- und Mahnmal "Schwerter zu Pflugscharen - Steine des Anstoßes", zum Denk-Raum für die Sophienkirche und abschließend zur Frauenkirche.

18:00 Uhr | Kirchenglocken läuten in der ganzen Stadt

Zehn Minuten lang läuten traditionell alle Kirchenglocken in der Stadt, wenn sich die Menschenkette schließt. Die Menschen wollen damit dem Bombardement der Stadt im Jahr 1945 und der Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken. Um 21:45 Uhr läuten die Glocken ein zweites Mal. Zu diesem Zeitpunkt gab es den ersten Bombenangriff auf Dresden am 13. Februar 1945. Auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche Dresden gibt es bis 22 Uhr zudem ein stilles Gedenken. Die Menschen können Kerzen als Zeichen des wahrhaftigen Erinnerns an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und der Gewaltherrschaft und als Mahnung gegen jeden Missbrauch des Gedenktages entzünden.

17:28 Uhr | Gedenken an der Trümmerfrau

An der Trümmerfrau haben sich nach Reporterangaben rund 30 Personen versammelt. Angemeldet wurde die Kundgebung von den Grünen. Man wolle sich damit gegen die Instrumentalisierung des 13. Februar durch Rechte wehren, sagt Organisator Valentin Lippmann (Grüne). Auch am Postplatz haben die Grünen eine Versammlung angemeldet. Dort gibt nach Reporterangaben bislang rund 20 Teilnehmende. An der Trümmerfrau wurden zum Gedenken Kerzen und Blumen am Fuß des Denkmals niedergelegt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

16:59 Uhr | Menschenkette als Friedenssymbol in der Altstadt

In genau einer Stunde soll sich eine Menschenkette um die Dresdner Altstadt schließen. Zuvor gibt es Chormusik und Ansprachen auf der Bühne auf Höhe des Grünen Gewandhauses auf dem Neumarkt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert und TU-Rektorin Ursula Staudinger werden zu den Dresdnerinnen und Dresdnern sprechen.

16:50 Uhr | Kundgebung am Kulturpalast beendet