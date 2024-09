Im Laufe des Nachmittags kommen zwei Bergepanzer der Bundeswehr in Dresden an. Wie Oberstleutnant Robert Habermann vom Dresdner Landeskommando dem MDR mitteilte, sind die beiden Panzer des Typs "Büffel" gerade auf Tiefladern auf den Autobahnen vom sächsischen Marienberg und Bad Frankenhausen in Thüringen in Richtung Landeshauptstadt unterwegs.