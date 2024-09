Den Dresdner Stadtwerken ist es gelungen, die Versorgung der Altstadt mit Fernwärme wieder herzustellen. Wie eine Sprecherin sagte, werde in den kommenden Stunden die Leitung über die Marienbrücke dazugeschaltet, um so auch die Neustadt mit Fernwärme zu versorgen. Bei dem Einsturz wurde eine der Hauptleitungen der Stadt zerstört. Die Versorgung war am Morgen in weiten Teilen der Stadt gestört.