Seit Freitagmorgen sorgt ein Tiefdruckgebiet für ergiebigen Dauerregen in Österreich, Tschechien und Polen. Dort werden verbreitet 200 bis 300 Liter Regen auf den Quadratmeter in den kommenden zwei Tagen erwartet. Es besteht Überflutungsgefahr an Bächen und Flüssen. Am Rande dieses Tiefs kriegen auch Ostsachsen und Teile Bayerns noch große Mengen Regen ab. Das könnte auch für die Elbe zum Problem werden.