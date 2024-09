Steffen Marx, Professor für Ingenieurbau an der TU Dresden, hat im Gespräch mit MDR SACHSEN die Vermutung geäußert, dass die Wetterlage in den Kollaps der Carolabrücke hineingespielt haben könnte. Auf die extreme Hitzewetterlage der vergangenen Wochen sei eine drastische Abkühlung gefolgt: "Das verursacht in so einer Brücke einen Temperatursturz, mit dem die Brücke auch zu kämpfen hat. Sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Spannungszustand auch Schadensauslöser mit war", so Marx. Dies sei aber im Bereich der Spekulation, betonte er.