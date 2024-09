22:37 Uhr | Geschichts-Info zum Mitreden

Die desolate Carolabrücke ist heute Medienthema Nummer 1. Ihren Namen hat die bis gestern gut 30 Meter breite Carolabrücke von der Ehefrau des sächsischen Königs Albert. Denn nach Carola von Wasa-Holstein-Gottorp (1833-1907) wurde die Brücke benannt. Zu DDR-Zeiten 1971 fertiggestellt, hieß das Bauwerk bis 1991 nach dem Dresdner Oberbürgermeister Rudolf Friedrichs und wurde dann umbenannt. Die Brücke ist eine der wichtigsten innerstädtischen Verkehrsadern über die Elbe.

22:05 Uhr | Kritik in Berlin: Nicht genug Geld für Instandhaltung ausgegeben

Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke blicken Planer auch in anderen Großstädten hektisch auf ihre Bauwerke. Der Ingenieur Christian Müller vom Vorstand der Berliner Baukammer sagte im RBB-Fernsehen: "Man erwartet nicht bei einem Bauwerk dieser Art, dass es ohne Verkehrslast nachts von alleine in sich zusammenbricht. Aber wir in Berlin haben genauso diese die Spannbetonbrücken, die wir untersuchen müssen und die auch engst gewartet werden". Müller berät die Berliner Verkehrsverwaltung bei der Brückenstabilität. "Aber das Problem ist, wir haben in den letzten 20 Jahren für die Instandhaltung nicht genug Geld ausgegeben, das heißt, Kapazitäten, Personal und Baukosten und so weiter nicht ausreichend bereitgestellt."

Das Eis wird irgendwann dünn. Christian Müller Bauingenieur und Vorstandsmitglied der Berliner Baukammer

21:58 Uhr | Leipzig sieht keine Gefahr für eigene Brücken

Der Leiter des Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamtes, Michael Jana, schließt den plötzlichen Einsturz einer Brücke in der Stadt, wie in Dresden aus. Es gebe keine vergleichbaren Bauwerke, sagte Jana MDR SACHSEN. Die Brücken würden regelmäßig überprüft. Die Sorgenkinder seien bekannt, wie beispielsweise die Klingerbrücke. Sie werde mit Sensorentechnik 24 Stunden an sieben Tagen der Woche beobachtet.

21:50 Uhr | Weiße Flotte plant einige Fahrten

Die Weiße Flotte/Sächsische Dampfschiffahrt bietet am Donnerstag wieder einige Fahrten auf der Elbe an. Wie das Unternehmen mitteilte, finden die Fahrten auf den Linien L21 "Weinstraße", L31 "Meine Elbtallinie" und L32 "Nationalparklinie" am Tag nach dem Teileinsturz der Carolabrücke statt.

21:40 Uhr | Sachsenenergie dankt Belegschaft für Einsatz

Am Abend hat der Energieversorger Sachsenenergie "allen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz und allen Beteiligten für die starke Zusammenarbeit" gedankt. Der heutige Tag habe alle bewegt und gefordert, postete das Unternehmen bei Instagram. Der Teileinsturz der Carolabrücke am frühen Morgen hatte das Fernwärmenetz in Dresden erheblich beschädigt und die stadtweite Versorgung mit Warmwasser vorübergehend gestört. Gegen 17:35 Uhr waren die Haushalte wieder versorgt.