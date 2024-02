Auf mehreren Friedhöfen in Dresden ist am Vormittag den Opfern der Bombardierung erinnert worden. Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und des Landes Sachsen haben auf dem Heidefriedhof sowie dem Nordfriedhof Blumen und Kränze niedergelegt. Die meisten dort begrabenen Opfer waren Feuerwehrleute, Schutzpolizisten und Soldaten. Traditionell wird mit weißen Rosen an die Toten erinnert.

Die Gedenkfeiern am Dienstag dürften nicht den "Ewiggestrigen" überlassen werden, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Diese hätten nichts aus der Vergangenheit gelernt, betonte das Stadtoberhaupt: "Mehr denn je müssen wir gemeinsam wachsam sein und Menschenverachtung, Antisemitismus und Intoleranz entschieden entgegentreten." Am Dienstag gegen 17:30 Uhr wird der OB zusammen mit der Rektorin der TU Dresden Ursula M. Staudinger auf dem Dresdner Neumarkt zu Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Im Anschluss wird die Menschenkette quer durch die Innenstadt formiert.

Dabei könne die Menschenkette ein starkes Signal für aufrichtiges Gedenken und mahnendes Innehalten sein, so Köpping. Die Deutschen würden eine besondere Verantwortung für den Frieden in Europa und weltweit tragen. Die Kriege in Nahost und in der Ukraine mahnten, wie wertvoll, aber auch zerbrechlich Frieden sein kann.