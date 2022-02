#dd1302 Ticker: 25 Versammlungen zum Dresden-Gedenken angemeldet

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird am Sonntag in Dresden an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg vor 77 Jahren erinnert. Nach einer coronabedingten Pause 2021 ist das Gedenken diesmal wieder in Präsenz möglich. Die Polizei sichert den 13. Februar mit einem Großaufgebot ab. Wir informieren Sie im Live-Ticker über die aktuellen Ereignisse.