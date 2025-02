Während das Schneetreiben am Nachmittag immer stärker wird, beurteilt die Polizei die Versammlungslage in der Stadt derzeit als "sehr ruhig". Der Zulauf zu drei Versammlungen auf dem Neumarkt und am Dr.-Külz-Ring beschrieb Polizeisprecher Marko Laske als "mehr als übersichtlich".

Die offizielle Gedenkveranstaltung im Rathaus endet in diesen Minuten. Der Herzog von Kent, Prinz Edward, will sich am Abend in der Dresdner Altstadt auch in die Menschenkette für Frieden und Demokratie einreihen. Die Veranstalter erwarten bis zu 10.000 Teilnehmer. Seit Jahrzehnten engagiert sich der Herzog von Kent für die britisch-deutsche Versöhnung.