16:10 Uhr | Kulturbürgermeisterin dankt Zivilgesellschaft

Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch dankte allen, die sich am Donnerstag und am 15. Februar "als Zivilgesellschaft den Neonazi-Demos entgegenstellen". Dass Versammlungen und Gegenprotest zu Neonazi-Demos in Sicht- und Hörweite zugelassen sind, sei für sie "ein hohes Gut der Demokratie und richtig". Der politischen Vereinnahmung des Gedenkens durch die rechte Seite könne man so etwas entgegensetzen.

16:04 Uhr | Zwiespältige Gefühle am Demo-Tag

Am Gedenken im Rathaus nahm auch Moshe Barnett teil. Der Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde blickt auf den 13. Februar mit gemischten Gefühlen, auch, weil seine Familie aus Großbritannien stammt. "Heute sollten wir daran erinnern, dass es niemals gut ist, Zivilisten zu bombardieren. Krieg ist nie gut." Auch fragt er sich, "was lernen wir aus der Geschichte und wie können wir unsere Welt verbessern?"

Bildrechte: MDR/Katalin Vales Mein Wunsch an diesem Tag ist, dass wir lernen, wie schlimm Krieg sein kann. Moshe Barnett Vorsitzender der Jüdischen Kultusgemeinde

Ihn ärgert, dass Menschen heute an unschuldige Opfer und Tote erinnern, "während ihnen Nazis auf den Straßen gegenüberstehen und irgendwas schreien. Das respektiert gar nichts, weder die Lebenden, noch die Toten der Luftangriffe." Barnett wünscht sich, dass die Gesellschaft an diesem Tag für eine Sekunde innehalte und sage: "Ja, wir kennen die Geschichte im Kontext und wir werden alles dafür tun, dass so etwas nie wieder passiert."

15:51 Uhr | Lage in der Stadt ruhig

Während das Schneetreiben am Nachmittag immer stärker wird, beurteilt die Polizei die Versammlungslage in der Stadt derzeit als "sehr ruhig". Der Zulauf zu drei Versammlungen auf dem Neumarkt und am Dr.-Külz-Ring beschrieb Polizeisprecher Marko Laske als "mehr als übersichtlich".

15:40 Uhr | Herzog blickt auf "gewachsene Freundschaft"

Die offizielle Gedenkveranstaltung im Rathaus endet in diesen Minuten. Der Herzog von Kent, Prinz Edward, will sich am Abend in der Dresdner Altstadt auch in die Menschenkette für Frieden und Demokratie einreihen. Die Veranstalter erwarten bis zu 10.000 Teilnehmer. Seit Jahrzehnten engagiert sich der Herzog von Kent für die britisch-deutsche Versöhnung.

Beim Gedenken in Dresden hatte das Mitglied der Königsfamilie die gewachsene Versöhnung zwischen Großbritannien und den deutschen Städten betont. "Wir blicken auf eine gewachsene Freundschaft." Er wünscht sich, dass "die Wunden des Krieges heilen" und Frieden gelebt werde. Prinz Edward ist königlicher Schirmherr des 1993 gegründeten Dresden Trusts zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Frauenkirche.

14:46 Uhr | Schreckschusspistole im Rathaus gefunden

Gegen 13:10 Uhr haben Zeugen im Rathaus Dresden einen Fund eines Beutels gemeldet, in dem eine Schreckschusspistole lag, bestätigte die Polizei Beobachtungen einer MDR-SACHSEN-Reporterin. Laut Polizeisprecher Marko Laske hat eine Frau den Beutel auf dem Tresen im öffentlich zugänglichen Bereich liegen gelassen und das Rathaus verlassen. Die Polizei sucht diese Frau und ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Einen Zusammenhang zwischen dem Beutelfund und der seit 14 Uhr stattfindenden Gedenkveranstaltung im Plenarsaal sieht die Polizei nicht. Es habe auch keine Bedrohungssituation gegeben. Von 14 bis 15:30 Uhr diskutieren OB Dirk Hilbert (FDP), Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Prinz Edward, der Herzog von Kent, mit Schülerinnen und Schülern.

14:30 Uhr | Gegendemonstranten widersprechen Opfer-Mythen