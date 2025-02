Bildrechte: MDR/Konstantin Henss

Demos und Gegenproteste Liveticker zum 15. Februar in Dresden: Polizei erwartet "dynamischen" Demotag

15. Februar 2025, 11:08 Uhr

Am Donnerstag erlebte Dresden aus Sicht der Polizei einen der ruhigsten Gedenktage zum 13. Febraur überhaupt. 10.000 Menschen standen in der Menschenkette für Frieden zusammen, Demos blieben übersichtlich, Straftaten bis auf drei Fälle aus. Anders könnte der Demotag heute ablaufen. Laut Behörden haben Rechtsextremisten bundesweit und in Europa für einen Aufmarsch mobilisiert. Mit starken Gegenprotesten von bürgerlicher und linker Seite wird gerechnet. MDR SACHSEN berichtet im Liveticker.