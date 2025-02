So bewertet die Polizei Dresden die Lage am Mittag: "Es gibt natürlich - und das möchte ich an dieser Stelle auch betonen - erheblichen Gegenprotest. Die Leute, beziehungsweise die Menschen aus dem Gegenprotest, die sind aktuell noch im Stadtgebiet verteilt, werden aber dann ihren Protest in Hör- und Sichtweite noch zum Ausdruck bringen", sagte Polizeisprecher Marko Laske.