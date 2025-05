In Dresden hat die Feuerwehr ein Islandpferd aus einem Graben gerettet. Das Tier war am Samstagnachmittag in Schönfeld-Weißig in einen frisch ausgehobenen Graben gerutscht, teilte die Feuerwehr mit. In dem etwa 70 Zentimeter breiten Graben habe sich das Tier weder vor- noch zurückbewegen können.

Bildrechte: Roland Halkasch