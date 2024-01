Der Freistaat will mit dem neuen Amt Tierwohl und Tierschutz stärken. Heinrich soll laut Ministerium eine koordinierende und vernetzende Funktion übernehmen. Zudem solle sie die Landesregierung in Fragen des Tierschutzes beraten. Daneben werde Heinrich für Verbände, Behörden und Privatpersonen Ansprechpartnerin sein. Sie könne Initiativen zur Verbesserung des Tierschutzes vorschlagen und zwischen Tierschutzorganisationen und Behörden vermitteln. Auch Öffentlichkeitsarbeit gehört zu Heinrichs Aufgaben.

Carina Heinrich arbeitete nach ihrem Studium der Veterinärmedizin in Leipzig für zehn Jahre in verschiedenen Kliniken und Praxen als Tierärztin. In den Jahren 2013 und 2014 war sie im Bereich Tierseuchenbekämpfung im Sozialministerium beschäftigt. Heinrich war zuletzt seit 2016 als amtliche Tierärztin im Referat Veterinärdienst des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge tätig.