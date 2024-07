Nach dem Zusammenprall mit einer Straßenbahn ist ein Radfahrer in Dresden gestorben. Der 76-Jährige sei am Sonnabend auf der Loschwitzer Straße in Höhe der Bushaltestelle "Blasewitz/Schillerplatz" mit seinem Rad in eine Straßenbahnschiene geraten und gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei sei er seitlich gegen eine entgegenkommende Bahn gestoßen. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb.