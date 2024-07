Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden ermitteln zu einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt. Wie die Polizeidirektion Dresden am Freitag mitteilte, steht ein 23-Jähriger im Verdacht, eine 28-jährige Frau sexuell missbraucht zu haben. Anschließend soll er versucht haben, die Frau zu töten.

Der Mann wurde in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Seevorstadt festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, der inzwischen vom Amtsgericht Dresden in Vollzug gesetzt wurde.