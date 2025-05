Der Dresdner Verein Tolerave hat sich nach der tödlichen Gewalttat in der Nähe von Laußnitz im Internet zu Wort gemeldet. Die Organisatoren des jährlichen Techno-Umzugs Tolerade, die bestens in der Techno-Szene vernetzt sind, wollen Zeuginnen und Zeugen ermutigen, sich bei der Polizei zu melden. Auf Facebook schreibt der Verein, man stehe mit der Familie der Getöteten in Kontakt. Von den Hinterbliebenen wisse man, "dass die Ermittlungen (der Polizei, Anm. d. Red) viele wichtige Fragen zur Tat noch nicht klären konnten". Die Polizei hatte am Freitag öffentlich um Zeugenhinweise gebeten.