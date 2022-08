Traditionsschiff "MS Dresden" Schifffahrtsmuseum Rostock und Stadt Dresden beleben Partnerschaft neu

Hauptinhalt

Die Stadt Dresden und das Traditionsschiff "MS Dresden" rücken in Zukunft näher zusammen. Das Schiff liegt in Rostock und beherbergt das Schifffahrtsmuseum der Hansestadt. In Zukunft wollen beide Orte füreinander Werbung machen.