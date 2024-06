Die Venezualerin findet für das, was in dem dunklen Raum geschehen ist, bis heute keine Worte. Stattdessen lebt sie in Angst, schwer traumatisiert. "Ich habe jeden Tag Angst, auch hier in Deutschland. Egal, ob ich weiß, dass ich hier sicher bin", sagt sie.

Hilfe erfährt sie nun in der Traumaambulanz Seelische Gesundheit am Uniklinikum Dresden. Ute Rokyta betreut hier vor allem die Patienten mit Migrationshintergrund.

Seit zehn Jahren gibt es die Traumaambulanz in Dresden, es war seinerzeit die erste in Ostdeutschland. Jahr für Jahr werden hier an die 3.000 Menschen in seelischer Not behandelt, egal ob Deutsche oder Migranten.