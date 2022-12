Laut Polizei riefen die Täter mindestens acht weitere Menschen im gesamten Bereich der Polizeidirektion Dresden an. Die Betrüger gingen in diesen Fällen allerdings leer aus. Alle acht wurden misstrauisch und informierten die Polizei. Bereits am Mittwoch hatte es ähnliche Betrugsversuche in der Region Bautzen gegeben.