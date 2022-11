Seit Anfang November kann man in Teilen Dresdens einen erhöhten Chloranteil im Trinkwasser wahrnehmen. Das bestätigte das Unternehmen Sachsenenergie, zu dem die Stadtwerke Dresden (Drewag) gehören.

Normalerweise werden die rechtselbisch gelegenen Stadtteile mit Trinkwasser aus den Wasserwerken in Coschütz und Hosterwitz versorgt. Seit dem 1. November ist das Wasserwerk Hosterwitz, welches Wasser aus Uferfiltrat der Elbe aufbereitet, aufgrund von Baumaßnahmen außer Betrieb, wie Unternehmenssprecherin Nora Weinhold mitteilte. Das Trinkwasser komme deshalb ausschließlich aus dem Coschützer Wasserwerk, wo das Wasser aus der Talsperre Klingenberg aufbereitet wird.

Die rechtselbischen Stadtteile in Dresden bekommen derzeit ausschließlich Trinkwasser aus der Talsperre Klingenberg. Bildrechte: dpa

Im Moment finde in der Talsperre die jahreszeitübliche und natürliche Durchmischung des Wassers statt, so Weinhold. Dabei seien im Wasser mehr Bakterien festgestellt worden. "Sie stellen keine Gefährdung für die Gesundheit dar, dürfen aber gemäß Trinkwasserverordnung in 100 Milliliter Wasser nicht nachweisbar sein. Aus diesem Grund wurde die Desinfektionsdosis Chlor erhöht", erklärt Weinhold.