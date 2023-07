Dichtes Gedränge zwischen den Flohmarktständen. Beim Waldtrödelmarkt auf dem Landgut "Hofewiese" ist diesen Sonntag viel los. Hier können Fans von Nippes und Klimbim große Augen machen. An einem Stand werden Bücherwürmer in Dutzenden Kisten fündig, an einem anderen gibt es Glas und Geschirr aus Omas Zeiten. Auf dem Waldtrödelmarkt taucht so manche alte Kuriosität auf, wie dieser antike Kaffeeröster. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Ein Händler zeigt einer Frau eine metallene Stange mit einem kugelförmigen Sieb vorn dran. "Das ist ein alter Kaffeeröster. Mit dem hat man die Kaffeebohnen früher über dem Feuer geröstet", erklärt er. Ein Stückchen weiter hält eine Pferdehalterin aus Langebrück einen dicken Holzstock in der Hand. "Das ist ein Ortscheid zum Anspannen von Pferden. Das ist noch was richtig Rustikales. Den werde ich für meine Perde benutzen", sagt sie.

Bestes Stück als Korkenzieher

Die Leute schlängeln sich weiter zwischen Gemälden, Büsten und einem Porträt vom Alten Fritz hindurch. Dazwischen sind viele Kuriositäten versteckt, wie ein Manneken Pis, dessen bestes Stück als Korkenzieher benutzt wird. Auf einmal liegt Lavendelduft in der Luft - Seifen in unterschiedlichen Düften und frischer Lavendel aus Frankreich werden an einem Stand angeboten. Neben vielen Flohmarktständen gibt es auch Seifen, Kosmetik oder Korbwaren zu kaufen. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Paul Hiller hält einen Football-Handschuh in der Hand und zeigt ihn seinen Freunden Nancy und Willy. Die drei kämen zwar ganz aus der Nähe aus Ullersdorf bei Radeberg, doch seien das erste Mal hier trödeln. "Man entdeckt hier manches, was man von früher kennt. Etwa die Mosaik-Lesehefte, die ich früher gelesen habe", sagt die 30 Jahre alte Nancy.

Bowlespieß in Fernsehturm-Format weckt Erinnerung

Der Football-Handschuh sei aus den USA, erklärt Trödelhändlerin Bärbel Schwarz. "Den habe ich zufällig in einer Kiste gefunden, als ich meine Tochter im Saarland besuchte", sagt die 67-Jährige. Derzeit seien italienische Murano-Glasfiguren und DDR-Spielzeugpuppen ihr Verkaufsrenner.

"Aber auch Bleikristall, altes Kaffeeservice und -kannen sind ebenso bei jungen Leuten gefragt", sagt sie. Bärbel Schwarz zeigt einer älteren Dame, wie sich die Beine und Arme einer Puppe bewegen. "Viele erinnern sich durch diese Puppen an früher", so die Händlerin. Die Leute kaufen wieder vieles, was sie aus Kindheitstagen kennen, sagt Trödelhändlerin Bärbel Schwarz. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Bei ihr steckt eine besondere Erinnerung an einem kleinen, feinen Gegenstand. "Ich war als Kind bei der Eröffnung des Berliner Fernsehturms mit dabei. Ich erinnere mich an die Bowlespieße in Form des Fernsehturms, die es da gab." Einen solchen Spieß habe die Bautznerin auf einem Trödelmarkt wiederentdeckt. "Da habe ich Gänsehaut bekommen" , sagt Bärbel Schwarz mit strahlenden Augen.

Comic-Hai und Grinse-Schnecke auf Stein gemalt

Eine gut gelaunte Schnecke grinst einen am Verkaufsstand an, ein Hai mit großen Glubschaugen schaut entgegen. Nora Kaufmann malt gerade einen Comic-Hai mit Acrylfarbe auf einen Stein. "Heute durch den Wind nicht so einfach, weil die Farbe trocknet zu schnell weg", sagt die 40-Jährige und muss lachen. An ihrem Stand verkauft die Dresdnerin jedoch nicht nur bemalte Steine mit Tiermotiven, sondern auch gehäkelte Tiere und Fabelwesen. "Besonders im Winter häkel ich viel und gerne", sagt sie. Nora Kaufmann aus Dresden hat bisher realistische Tiermotive gemalt. Nun hat sei den Comic-Stil für sich entdeckt. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Rarität aus dem Herrenhaus

An seinem Stand hält Trödelhändler Norbert Keil ein langes Stofftuch in der Hand, an dessen oberen Ende sich ein Glöckchen befindet. "Das hatten die reichen Leute in ihren Villen und Herrenhäusern an der Wand hängen und konnten darüber klingeln", erklärt der Dresdner. Uta Petrovski und Andreas Slansky haben gleich mehrere Schnäppchen ergattert. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Braucht man nicht, muss man haben. Uta Petrovski hat eine Rarität ersteigert