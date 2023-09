Mit einer Verlängerung der Straßen- und S-Bahnen bis zum Werk könnten gleichzeitig die Gewerbegebiete am Flughafen, in Wilschdorf und in Boxdorf angebunden werden, so "Pro Bahn". Damit werde die Region auch für Pendler aus der Lausitz attraktiver. "Dies bietet sich gerade im Rahmen der gewollten Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene an", sagte Michael Koch, Sprecher des Fahrgastverbandes. Auch das touristische Potenzial sei nicht zu unterschätzen. "Von Boxdorf aus verkehren Buslinien zum Barockschloss Moritzburg, zur Lößnitzgrundbahn und zu den Städten Großenhain und Radebeul", so Koch.