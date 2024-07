Der Bau der TSMC-Chipfabrik in Dresden wird offenbar am 20. August beginnen. An dem Tag soll der symbolische erste Spatenstich erfolgen, wie aus einem Artikel des Online-Wirtschafts-Magazins "Nikkei" hervorgeht. Demnach werde dazu der TSMC-Geschäftsführer von Taiwan nach Dresden kommen. Das Unternehmen habe die Informationen bestätigt, hieß es.