Vereinbarung unterzeichnet TU Dresden und Moskauer Universität wollen kooperieren

Danach sollen für die nächsten drei Jahre vor allem Projekte im Bereich der regenerativen Medizin sowie in der Forschung zu Stoffwechselerkrankungen auf den Weg gebracht werden. Beide Seiten verfügten auf diesen Gebieten über große Expertise, hieß es.

Der Besuch Kretschmers in Russland ist nicht unumstritten. Auch, weil Rektor Viktor Sadownitschy nicht nur ein enger Vertrauter Putins, sondern auch in der Regierungspartei Geeintes Russland ein ranghoher Funktionär ist. Putin selbst hatte Rektorenwahlen abschaffen lassen und ernennt nun selbst linientreue Universitätschefs. Dabei beklagen viele Studenten zunehmende Repressionen, Festnahmen bei Demonstrationen und bei politischem Engagement nicht selten auch den Ausschluss vom Studium.

Für Aufsehen sorgte am 14. April eine Polizeirazzia in der Redaktion der Studentenzeitung "Doxa". Redakteure sind im Hausarrest, weil sie Minderjährige zu politischen Protesten verleitet haben sollen. Russischen Medien zufolge sind inzwischen mehr als 90 Prozent der Rektoren an russischen Universitäten Erfüllungsgehilfen des Kreml.