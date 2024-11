Die Turnerinnen des Damenteams des Dresdner SC 1898 sind in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Im letzten Wettkampf der Saison belegten sie am Samstag in Esslingen am Neckar Platz zwei. Sie erreichten 177,55 Punkte (hinter der TSG Berlin Steglitz) und verteidigten damit die Tabellenspitze der 2. Liga. Nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga turnen die Damen künftig wieder im Turn-Oberhaus mit, freut sich der Dresdner Sportclub 1898.