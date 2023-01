In der neuen "Tatort"-Ausgabe am Sonntagabend im Ersten muss das Ermittler-Team in einer Gärtnerei Familiengeheimnissen auf die Spur kommen. Die Chefin des Familienbetriebs liegt mit einem Hammer erschlagen im Blumenbeet. Schnell ist der Schwiegersohn tatverdächtig, den Augenzeugen gesehen haben wollen. Doch Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und ihrer Kollegin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) kommt das Szenario in der Gärtnerei seltsam vor.