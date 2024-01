Unbekannte haben am Freitagabend kurz vor Ladenschluss eine Postfiliale im Dresdner Stadtteil Pieschen überfallen. Die beiden Männer bedrohten eine Mitarbeiterin der Filiale in der Großenhainer Straße mit einer Pistole und forderten Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 44-Jährige übergab das Gewünschte, die Täter flüchteten den Angaben zufolge mit Beute im Wert von rund 1200 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden, hieß es. Die Ermittler suchen Zeugen.