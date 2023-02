Sprachbarrieren: Deutsche Sprache ist kein Kinderspiel

Schließlich werden sie zu Michael vermittelt, der die seit dem Auszug seiner erwachsenen Töchter leerstehenden Kinderzimmer in seinem Haus im Dresdner Norden zur Verfügung stellt. Für Nastja ist das nach wie vor ein "großes Glück", denn bei Michael und seiner Familie bekommt sie Hilfe und kann zur Ruhe kommen, um die Schrecken des Krieges zu verarbeiten.

Doch schon bald fällt der ehrgeizigen jungen Frau, die in der Ukraine als medizinische Laborantin gearbeitet hat, die Decke auf den Kopf. Sie muss die bittere Erfahrung machen, dass ihre Deutschkenntnisse doch nicht so gut sind wie sie dachte. Und Englisch hat sie nie gelernt. "Ich habe Angst bekommen. Ich dachte doch am Anfang, dass ich nur einen Monat brauche, um die deutsche Sprache zu lernen." Und noch etwas belastet sie: Ihr Freund will nicht länger in Deutschland bleiben. Er verlässt das Land, Nastja bleibt. Das Verhältnis zwischen Nastja und ihrer Dresdner Gastfamilie ist eng. Als sie über den Jahreswechsel in die Ukraine fährt, hinterlässt sie Michael und seinen Kindern diese Botschaft. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Mit dem Integrationskurs kommt wichtige Routine ins Leben

Im August hat zumindest das Warten auf einen Deutschkurs ein Ende. Seitdem geben ihr fünf Kurstage in der Woche wichtige Routine. Von den 20 Kursteilnehmern sind 18 aus der Ukraine, fast alles Frauen. Den A2-Abschluss hat sie in der Tasche, nun strebt sie A1 ein. "Am 24. April habe ich die letzte Prüfung. Ich hoffe, dass ich ein Zertifikat bekomme."

In der Pause sprechen wir natürlich nur in unserer Muttersprache. Aber so lernen wir nicht gut Deutsch. Ich versuche deshalb viel Zeit mit deutschen Menschen zu verbringen. Anastasiia Halia Flüchtling aus der Ukraine

Und dann? Wie soll es für sie weitergehen? "Ich mag meine Arbeit sehr. Ich habe in der Ukraine schon drei Jahre Erfahrung. Zuletzt war ich in einem Privatklinikum, wo die Schichten 24 Stunden gingen. Das war etwas schwer für meinen Körper, aber es war sehr interessant und ich vermisse es sehr. Mein Beruf ist nicht nur mein Beruf, sondern mein Leben."



Vor einigen Wochen hatte sie die Gelegenheit, an einem mehrstündigen Seminar teilzunehmen, das ins Ausland geflohene ukrainische Ärzte gegeben haben. "Das hat meine Stimmung sehr verbessert." Sie wolle sich nun Stück für Stück in ein normales Leben zurückkämpfen. Und das bedeutet für sie vor allem auch, arbeiten zu können. "Ich hoffe sehr, dass ich eine Möglichkeit bekomme, hier in einem Labor in Dresden Arbeit zu finden. Das ist mein Plan, das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel. Das ist sehr wichtig. Ich fühle mich besser, wenn ich arbeiten kann."

Russische Fahnen in Dresden verstören Ukrainer

Im Moment kann sie sich ein Leben in Deutschland vorstellen. "Ich fühle mich hier normal, ruhig, gut." Sie hat eine Freundin gefunden, eine Deutsche, mit der sie auch ihre Sprachkenntnisse weiter verbessern kann. Doch immer wieder gehen die Gedanken auch zu den Verwandten und Freunden in der Ukraine, die entweder im Krieg kämpfen oder so wie ihre Mutter den Alltag voller Entbehrungen mit sehr viel Mut und Entschlossenheit meistern. "Aber ich verstehe auch, dass unser Land diesen Krieg braucht. Denn unser Land braucht diese Unabhängigkeit. Aber es ist schwer und es macht mir Schmerzen." Sie selbst hält Friedensverhandlungen mit Putin für aussichtslos und hofft für ihr Land auf weitere Unterstützung für das ukrainische Militär durch die internationale Gemeinschaft.



Was sie so gar nicht verstehen kann, sind Versammlungen, auf denen russische Fahnen geschwenkt werden. "Warum lässt der Oberbürgermeister von Dresden das zu? Hier wohnen sehr viele ukrainische Menschen. Sie haben ihre Wohnungen oder Häuser verloren, an denen sie ihr ganzes Leben gebaut haben. Und sie haben sich das nicht freiwillig ausgesucht." Russische Fahnen bei Demonstrationen in Dresden - für Ukrainnerinnen wie Nastja ist das nicht zu verstehen. Bildrechte: dpa

Deutschland punktet mit Brot und Brötchen