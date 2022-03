Das Drama kommt als trügerischer Alltag daher. Die Sonne scheint, die ersten zartweißen Obstblüten schieben sich vor dem Hauptbahnhof Dresden gen Frühling und Züge starten nach Chemnitz, Hamburg, Prag und Frankfurt/Main. Loks fahren ein, Menschen hechten über den Bahnhof, schnell noch einen Kaffee auf die Hand, Türen zu, auf geht’s. Scheinbar alles wie immer. Das Drama schimmert nur punktuell, mit gelben und roten Leuchtpunkten am Kopf der Bahnhofshalle, Leuchtwesten im Gewusel. Es wird sichtbarer, je mehr man hinschaut. Hilfe für die Ukraine. Ein Stand, viele Menschen, noch mehr Kinder, müde Augen. Ein Junge greift mit großen Augen und fixierten Blick nach den Kaubonbons, die ihm hingehalten werden. Daneben spricht seine Mutter aufgeregt in ihr Telefon. Die kleine Schwester sieht sich um, blickt zu den Erwachsenen nach oben, was passiert hier eigentlich?

Jonas ist jung, Sprachmittler und gerade das Zentrum der hilfesuchenden Blicke jener Menschen, die aus dem Europacity aus Prag gestiegen sind. Drei Frauen stehen vor ihm mit sieben Kindern. Eine Mutter im Hintergrund hält ein Baby in den Armen. Sie schaut abwechselnd auf Jonas, die anderen Frauen und wieder auf ihr Baby. Jonas spricht Ukrainisch. Er hat nach dem Abitur einen Freiwilligendienst in der Ukraine absolviert. Jetzt ist er Ehrenamtlicher bei der Bahnhofsmission. Ein Helfer, an den in nur 30 Sekunden ganze Hoffnungspakete gehängt werden. "Wohin können wir gehen?" fragen die Frauen mit geweiteten Augen.



Jonas holt Luft. "Dresden ist voll", presst er auf Ukrainisch über seine Lippen. Hilfesuchend sieht er sich nach seinem Kollegen um. In der Hoffnung, dieser könne revidieren. "Erst einmal essen und ausruhen", sagt der Kollege und blickt auf die Kinder. "Dann sehen wir weiter." Jonas ist umringt von Flüchtlingen aus der Ukraine, die viele Fragen haben. Wohin? Blick zum Kollegen. "Erst einmal ausruhen", erklärt dieser. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Plötzlich in einem fremden Land

Jonas erklärt der Reporterin: "Viele Geflüchtete sind total hilflos, sie können kein Wort Deutsch und stehen plötzlich in einem Land, in dem sie vorher noch nie gewesen sind." Dazu kämen Mythen, sie müssten sich sofort registrieren, sonst würden sie rausgeworfen. "Oft muss ich erst einmal beruhigen", sagt Jonas. Seine Augen wandern. Von den Bahnsteigen an den Stand der Bahnhofsmission, er behält alles im Blick. Jonas fährt fort. Hinzu kämen individuelle Belange wie Schicksalsschläge, Fragen nach Wohnungen und Zugtickets oder ganz einfache Hilfe. "Gestern stützte ich einen älteren Herrn, der etwas wacklig war", sagte Jonas. "Oder ich helfe Müttern und nehme deren Kinder an die Hand, wenn sie in den Zug steigen wollen."



Eine Frau nähert sich der Traube, ihre Tochter am linken Arm. Sie fragt, Jonas antwortet. Schon steuern die nächsten Frauen mit ihren Kindern auf den Stand zu. "Übernehmen sie bitte?" fragt Jonas die Reporterin. "Sie braucht zwei Zugtickets nach Fulda." Jonas nach dem Ansturm am Stand der Bahnhofsmisison. Er hat seinen Freiwilligendienst nach dem Abitur in der Ukraine gemacht und hilft Geflüchteten jetzt am Bahnhof als Übersetzer. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Okay - Hilfe heißt das Gebot der Stunde. Die Frau heißt Tatjana, ihre Tochter Maria, sie kommen aus Kiew und sind sichtlich erschöpft. "Bombs at the school", erklärt Tatjana in brüchigem Englisch auf dem kurzen Weg zum Reisecenter. Tatjana kramt die Pässe raus, stellt sich an die Schlange an. Sie wirkt fast paralysiert. Immer wieder schaut sie auf ihre Tochter Maria, die auf den roten Stoffsitz förmlich in sich zusammengefallen ist und nur noch in die Leere geradeaus blickt.

"Im Nah- und Regionalverkehr genügen die ukrainischen Pässe", erklärt Anna-Lena, Koordinatorin der Bahnhofsmission. "Im Fernverkehr jedoch müssen sich die Geflüchteten kostenfreie Tickets im Reisecenter ausdrucken lassen. Das gelingt jedoch nur während der Öffnungszeiten." Glück für Tatjana und Maria, dass sie Freitagmittag ankommen, wenige Stunden wäre es schon schwieriger geworden. "Zwei Tickets nach Fulda für die Dame und ihre Tochter bitte", bittet die Reporterin am Schalter. Ein Blick in die Pässe, ein Blick auf die Uhr, Rattern des Druckers, Erleichterung im Gesicht Tatjanas. Abfahrt 14.12 Uhr. Ein Lächeln. "We have friends there. Thank you". Ein Bild, Kopf nach oben. "Good Luck!". Tatjana aus Kiew (Mitte) mit ihrer Tochter Maria und einer anderen Geflüchteten im Reisezentrum am Hauptbahnhof Dresden - die Fahrkarten in der Hand. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Plötzlich schiebt sich das Drama noch tiefer in das Bewusstsein. Diese stillen Blicke, die leise Verzweiflung, die schockierte Anspannung. Haben Tatjana und Maria schon vor drei Wochen geahnt, dass sie Hals über Kopf ihre Heimat verlassen? Dass sie im Keller ausharren müssen, bis sie hoffentlich evakuiert werden? Dass sie stundenlang im Zug sitzen, über ihnen der Himmel voller Bomben, vor ihnen die große Ungewissheit? Haben sie geahnt, dass ihr ganz normales Leben wie auf einen Schlag ausgelöscht ist. Dass sie jetzt Flüchtlinge sind – und es wahrscheinlich noch lange bleiben werden?

"Ganz schnell wieder nach Hause"

Ekaterina sitzt im Wartesaal der Bahnhofsmission. "Wir wollen ganz schnell wieder nach Hause", erklärt sie auf Englisch. "Wir lieben die Ukraine und hoffen auf ein Ende des Krieges." Die 37-Jährige ist vor etwa einer Woche mit ihrer Mutter und ihrem siebenjährigen Sohn in Dresden gelandet. Eine Hilfsorganisation nahm die Familie aus einem Auffanglager der Slowakei mit nach Dresden. "Wir sind glücklich, dass wir sicher sind", sagt Ekaterina. Mit dem Zug seien sie aus Saporischschja im Süden der Ukraine geflohen. Über 33 Stunden habe die Fahrt bis in die Slowakei gedauert. "Wenn Raketenangriffe kamen, stoppte der Zug und wir mussten uns flach auf den Boden legen." Ekaterina Ryzhkova ist mit ihrem Sohn und ihrer Mutter aus Saporischschja im Süden der Ukraine geflüchtet. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Wohnung in Maxen gefunden

Die ersten Tage hat die Familie in einer Erstaufnahmeeinrichtung verbracht. Ihre Freunde sind in Polen, Bulgarien, Belgien. "Überall." Ekaterina lächelt. "Wir haben Glück gehabt und sogar schon eine Wohnung bekommen – kostenfrei." In Maxen bei Pirna wohnt die die junge Frau mit Mutter, Sohn und Hund in einer Zweiraumwohnung. Sie zückt ihr Handy und zeigt Bilder. "Es ist sehr komfortabel, wir sind sehr dankbar." Und die Männer? "Ja", Ekaterina wird auf einmal ernst. "Mein Mann und mein Bruder durften nicht ausreisen. Sie kämpfen bislang nicht. Doch sie können mobilisiert werden."

Im Wartesaal wartet die 37-Jährige auf ihren Zug nach Pirna. Am Bahnhof hat sie Sim-Karten besorgt, um in die Ukraine zu telefonieren. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski