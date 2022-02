Wir sind müde, aber wir sind glücklich. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Aber viele meiner Freunde sind noch da und sitzen an verschiedenen schrecklichen Orten.

Hilfe an den Grenzen leistet auch der Verein "Mission Lifeline" aus Dresden. Die Organisation hat sowohl an der polnischen als auch an der slowakischen Grenze Kleinbusse im Einsatz, die Geflüchtete nach Deutschland bringen können. Aktuell gebe es aber keinen Ansturm, sondern eher ein Überangebot an Transportmöglichkeiten, erzählt Axel Steier, Vorstand von "Mission Lifeline". "Auf der ukrainischen Seite der Grenze gibt es lange Wartezeiten", sagt er. "Sobald diese Schleuse aufgeht, haben wir Kapazitäten für viele Hundert Menschen in der Pipeline."