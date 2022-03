Mädchen und Jungen des Luisenstift-Gymnasiums in Radebeul haben am Freitag ein Zeichen für Frieden in der Welt gesetzt. Sie versammelten sich am Vormittag auf dem Schulhof und bildeten ein Peace-Zeichen. Dabei stimmten sie das Lied "Give peace a chance" an und gedachten im Anschluss in einer Schweigeminute der Opfer des Ukrainekriegs. Organisiert wurde die Aktion von Schülersprechern, wie die Lehrerin Dorit Kretzschmar erklärte.

Besondere Beziehung zum russischsprachigen Raum

Das Luisenstift-Gymnasium hat durch den wohl langlebigsten russisch-deutschen Schüleraustausch in Sachsen eine besondere Beziehung zu Russland und der Ukraine. Die Russischlehrerin Dorit Kretzschmar pflegt seit 1993 einen Schüleraustausch mit der Stadt St. Petersburg. In diesem Rahmen kamen auch Kontakte mit einem Kinderheim in einem ukrainischen Dorf zustande, wie sie berichtet. Das hatten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Mitarbeitenden der Radebeuler Kinderarche besucht. Leider mussten die Fahrten dorthin in den letzten Jahren eingestellt werden, es sei wegen des Ukrainekonfliktes zu gefährlich geworden, bedauert die Lehrerin.

Spendenkartons stapeln sich im Flur des Gymnasiums Luisenstift. Bildrechte: Luisenstift

Spenden für Geflüchtete gesammelt

Nun, wo es in der Ukraine zum Krieg gekommen ist, stapeln sich im Flur des Luisenstift-Gymnasium Kisten mit Sachspenden für Geflüchtete. Es sei von den Eltern und Kindern sehr viel gespendet worden: Kleidung, Malzeug, Spielsachen, Kinderwagen, Reisebetten, zählt Dorit Kretzschmar auf. Die Dinge werden nach und nach verteilt.

Erst am vergangenen Mittwochnachmittag waren sechs Mütter aus der ukrainischen Partnerstadt Obuchiw mit ihren Kindern in der Schule gewesen, um benötigte Dinge abzuholen. In der Zeit hatten sich Elft- und Zwölftklässler des Russischkurses mit den Kindern beschäftigt. Das hatte den Kleinen so gut gefallen, dass sie nächste Woche wieder kommen wollen, sagt die Lehrerin.

Ähnliche Aktion in Wurzen

Die städtischen Schulen und Kindergärten in Wurzen starteten eine ähnliche Aktion. Am Magnus-Gottfried-Lichtwer Gymnasium versammelten sich knapp 800 Schülerinnen und Schüler auf dem Sportplatz, um ein Peace-Zeichen zu bilden. Die Idee für die Aktion hatte Schülerin Lena Wagner. Ihr war es wichtig, ein Zeichen dafür zu setzen, dass sich auch Kinder und Jugendliche Frieden wünschen und diesen auch brauchen um sorgenfrei aufwachsen zu können. Sie erzählte MDR SACHSEN, dass es nicht schwierig war, die Mitschüler von der Aktion zu begeistern.