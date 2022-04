Ukrainische Kinder und Schule in Sachsen - Rund 600 geflüchtete Kinder und Jugendliche lernen aktuell in Sachsens Schulen, 1.623 sind auf einem Online-Portal angemeldet.



- Die meisten Schüler gehen laut Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in bestehende Vorbereitungsklassen an Grund- und Oberschulen, wo sie Deutsch als Zweitsprache lernen und dazu so viel wie möglich Unterricht auf Ukrainisch erhalten sollen. Das passiert durch extra eingestellte Lehrer oder Online-Angebote, auch direkt aus der Ukraine.



- So lernt auch Angelina (13) aus Schytomyr. In 30 Minuten langen Einheiten ist sie mit Lehrern in der Ukraine verbunden. Aber: "Wenn Luftalarm ist, wird sofort alles abgebrochen und wir bekommen Hausaufgaben", sagte sie MDR SACHSEN.