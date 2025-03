Die polnisch-ukrainische Grenze hat der Hilfskonvoi vom Dresdner Verein "Impreuna" passiert. Nach einer Nachtfahrt ohne nennenswerte Pausen und mehr als 1.000 Wegkilometern kommt der Zielort Chmelnyzkyj näher. Am Straßenrad weht fast an jedem Friedhof mindestens eine ukrainische Flagge, hier ruhen gefallene Soldaten. Diese Symbole eines langanhaltenden Krieges stimmen nachdenklich, so auch die sechs ehrenamtlichen Helfer aus Dresden und Pirna. Schließlich nach 15 Stunden Fahrtzeit wird vor einem einstöckigen, alten Backsteinhaus Olena Terletska in die Arme geschlossen.