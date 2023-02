Ukraine-Jahrestag AfD und Pegida demonstrieren Hand in Hand in Dresden

Zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine finden in Sachsen zahlreiche Demonstrationen statt. Besonders im Fokus steht dabei am Nachmittag die Landeshauptstadt Dresden. Dort wird mit mehreren Solidaritätskundgebungen an das Leid der Ukrainer erinnert. Gleichzeitig hat die AfD gemeinsam mit Pegida zum Protest aufgerufen. Was steckt dahinter?