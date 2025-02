Am dritten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine haben sich auf dem Dresdner Neumarkt hunderte Menschen versammelt. Mit einer gemeinsamen Schweigeminute erinnerten sie an die Opfer des seit nunmehr drei Jahre andauernden Krieges. Die Stimmung sei sehr gedrückt, berichtet ein MDR SACHSEN-Reporter. Während der Schweigeminute seien bei einigen Teilnehmern Tränen geflossen.

Mehrere Redner riefen Deutschland dazu auf, der Ukraine auch weiterhin solidarisch zur Seite zu stehen. Mitorganisatorin Natalija Bock sagte, die Ukraine verteidige die Freiheit der demokratischen Welt. "Die Unterstützung der Ukraine ist überlebenswichtig". Die Unterstützung dürfe nicht wanken. Sie erinnerte auch an die Verschleppung von Kindern. Mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen des Ukraine-Kurses in den USA hieß es auf der Bühne, im Weißen Haus in Washington sei der Populismus eingezogen.