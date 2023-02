Überfall auf Ukraine Dresden gedenkt Opfern mit Kundgebung und Lichterkette

Friedensgebete für die Ukraine

Unter dem Titel "Hoffnung säen" findet um 18 Uhr ein Friedensgebet in der Kreuzkirche statt. Neben Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) werden dazu unter anderem der Dresdner Superintendent Christian Behr und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Dresden, Michael Hurshell, erwartet. Ökumenische Friedensgebete sind auch in anderen sächsischen Kirchengemeinden geplant, unter anderem in der St. Bonifatiuskirche in Leipzig und im Zwickauer Dom St. Marien.

Auch Kundgebungen in anderen sächsischen Städten

In Chemnitz wird der Jahrestag bei mehreren Veranstaltungen begangen. Die Linke hat zu einer Kundgebung um 17 Uhr am Karl Marx-Monument eingeladen, um gegen Waffenlieferungen zu demonstrieren. Die AfD wollte sich anschließen, doch die Linke verwahrte sich dagegen und will nun Mitglieder der AfD bei Störungen von der Kundgebung verweisen. Die Grünen wollen bereits um 15.30 Uhr Am Brühl/Ecke Hermannstraße der Opfer gedenken, um 17.30 Uhr laden Ukrainer zum Gedenken im Tietz ein.

In Leipzig veranstalten der "Freundeskreis der Ukraine in Leipzig" und die ukrainische Gemeinde im Rahmen der Gedenkwoche zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Augustusplatz. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der US-Generalkonsul Kenichiro Toko, Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sowie eine Vertreterin der iranischen "Woman-Life-Freedom"-Bewegung" werden dort sprechen.

In Bautzen will das Sozialforum ab 17.30 Uhr den Hauptmarkt mit der Aktion "Lichter für Frieden! Lichter für Verhandlungen!" zum Leuchten bringen.

Ukraine-Flaggen vor sächsischen Landesbehörden

Vor der Sächsischen Staatskanzlei, vor Ministerien und weiteren Landesbehörden sollen am Jahrestag Flaggen des osteuropäischen Landes wehen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erklärte, es sei bewundernswert, wie sich die Menschen in der Ukraine zur Wehr setzten für die Souveränität ihres Landes, für Freiheit und Demokratie. Zugleich sei es beeindruckend, wie auch in Sachsen Menschen den Betroffenen helfen: "Sachsen ist solidarisch mit den Menschen in der Ukraine". Ukraine-Flaggen, wie hier vor dem Dresdner Rathaus, sollen zum Jahrestag vor vielen Landesbehörden und Ministerien wehen. Bildrechte: IMAGO / Steffen Kuttner

AfD und Pegida planen Aufmarsch

Die AfD hat gemeinsam mit der "Pegida"-Bewegung zu einem "Friedensspaziergang" in Dresden aufgerufen. Den Angaben zufolge haben sich der Thüringer AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke und der sächsische AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Jörg Urban als Redner angekündigt. Auch der Pegida-Gründer Lutz Bachmann und der frühere österreichische Vize-Kanzler und Rechtspopulist Heinz-Christian Strache wollen dabei sein.