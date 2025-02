Die Strafverfolgungsbehörden der Ukraine hatten um die Auslieferung des Mannes gebeten, der aus der Ukraine nach Deutschland geflohen war. Dem Mann wurde vorgeworfen, bei einer Blutentnahme in einem ukrainischen Krankenhaus einen Polizisten bedroht und körperlich angegriffen zu haben.

Nachdem der Mann in Auslieferungshaft hierzulande kam, wehrte er sich gegen seine Rückkehr in die Ukraine mit dem Argument, dass er im Fall einer Auslieferung damit rechnen müsse, zum Militärdienst eingezogen zu werden. Er wolle aber keine Menschen töten und verweigere aus Gewissensgründen den Kriegsdienst. Wegen des russischen Angriffskrieges werde ihm aber das Kriegsdienstverweigerungsrecht in der Ukraine verwehrt.