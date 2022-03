In den ersten Tagen dieses neuen Halbjahres drehen sich die Gespräche im Unterricht fast pausenlos um das Geschehen in der Ukraine. Margret Schubert-Erkrath muss viele Fragen beantworten: Wie konnte es soweit kommen? Was ist vorher passiert? Was ist in der Ostukraine passiert? Was ist nicht gut gelaufen? So manches mal muss sie schlucken, auch Tränen verbirgt sie vor den Schülern nicht. "Die Zehntklässler waren unglaublich interessiert", erzählt sie. "Die haben so tolle Fragen gestellt, zum Beispiel: 'Glauben Sie, dass Gorbatschow das russische Volk ansprechen kann?' oder 'Glauben Sie, dass das russische Volk eine Revolution schafft?'"



Dabei geht sie auch Konfrontationen nicht aus dem Weg. Als beispielsweise ein Schüler, mit Wurzeln in der Ostukraine, meint, das russische Militär nehmen keine zivilen Ziele unter Beschuss. "Da bin ich dann auch schon mal deutlich geworden und habe aufgezählt, was alles getroffen wurde."

Die Ukraine und der Patriotismus

Unerträglich finde sie den Duktus der russischen Staatsmedien, in dem von der "Spezialoperation in der Ukraine" die Rede ist. Gleichwohl vermittelt sie ihren Schülern auch, was hinter den Worten Putins stecken könnte, wenn er von der "Entnazifizierung" der Ukraine spricht. Das Land habe Teile seiner Geschichte nicht aufgearbeitet, bedauert sie. Der Patriotismus sei mitunter befremdlich. Und es sei zu wenig bekannt, was tatsächlich mit der russischstämmigen Bevölkerung in der Ostukraine passiert ist. Das alles rechtfertige aber keinesfalls das russische Handeln. Und die Ukrainer, die sie kennt, würden sich niemals als Faschisten sehen, sondern als Europäer mit viel ukrainischem Patriotismus.

Ukrainische Vokabeln im Russisch-Unterricht

Der Russischunterricht wird um einige ukrainische Vokabeln erweitert. Bildrechte: MDR/Diana Köhler Im Klassenraum der 10/1 haben sie die ukrainische Fahne aufgehängt, das Tafelbild füllt sich mit ukrainischen und russischen Vokabeln. "Guten Morgen", "Guten Abend", "Dankeschön" steht dort in beiden Sprachen - Margret Schubert-Erkrath versteht es, die Zehntklässler für die slawischen Sprachen zu begeistern. Ob sie das jemals vor Ort anwenden können, ist mehr als ungewiss. Denn selbst wenn der Krieg plötzlich zu Ende sein sollte, werden Schüleraustausche wohl nicht das erste sein, woran die Ukrainer denken.

Im Rathausareal von Radebeul werden die Städtepartnerschaften sichtbar - in Form von Sitzbänken. Bildrechte: MDR/Diana Köhler Und trotzdem, die Radebeuler Russisch-Schüler und ihre Lehrerin geben die Hoffnung nicht auf, die Freunde aus Obuchiw doch noch in die Arme schließen zu können. Für diesen Moment treffen sie in dieser fünften Unterrichtsstunde die Vorbereitung. Gemeinsam singen sie das ukrainische Volkslied "Пісня про рушник" - "Lied über den Ruschnik" und sofort breitet sich diese typische Sentimentalität aus, die slawische Volksweisen stets versprühen. "Singen hilft immer", ist sich Lehrerin Schubert-Erkrath sicher und klammert sich ganz fest an den Gedanken, dass ein "mutiger russischer General" dieses Kriegsdrama beendet.