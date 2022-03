Auf einer Kundgebung für Solidarität mit der Ukraine in Dresden sind am Sonntagnachmittag vor allem Menschen zu Wort gekommen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind. "Lieber Gott, lass sie doch leben", sagte eine Germanistikprofessorin Irina Fingerova aus Odessa über die Studierenden, die sie dort zurückgelassen hat und die Kinder in der Ukraine. Gekämpft werde in der Ukraine nicht nur für das eigene Land, sondern für ganz Europa, so die Professorin in ihrer Rede.