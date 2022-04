Hunderte Menschen haben am Sonnabend auf dem Dresdner Theaterplatz an einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine teilgenommen. Ein Sprecher der Polizei schätzte die Teilnehmerzahl gegen Mittag auf einen mittleren dreistelligen Bereich. Laut Reporterangaben nahmen etwa 400 Menschen teil.

In Hör- und Sichtweite der Demonstration fand eine weitere Kundgebung unter dem Motto "Weltfrieden, kein Krieg in Europa, Völkerverständigung, keine politische Propaganda in den Schulen" statt. Wie Reporter berichten, nahmen rund 200 Menschen teil. Teilnehmer schwenkten russische Fahnen.