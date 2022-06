Umweltaktivisten haben am Freitagmorgen in der Dresdner Innenstadt zeitweise den Autoverkehr blockiert. Sie stellten sich unter dem Motto "Stoppt den fossilen Wahnsinn" in Höhe des Rathauses auf die St. Petersburger Straße. Fahrräder und Straßenbahnen konnten ungehindert passieren.

Mit der Verkehrsblockade protestierten die Beteiligten gegen die aus ihrer Sicht ungenügenden Klimaschutzmaßnahmen. So fordern sie die Abkehr vom Aufbau neuer fossiler Infrastruktur und sind insbesondere gegen neue Bohrungen in der Nordsee und feste Terminals für verflüssigtes Erdgas. Wind und Solar müssten dagegen mit Hochdruck ausgebaut und eine echte Wärmewende eingeleitet werden. Auch die Weiterführung des Neun-Euro-Tickets würde den Bedarf an Erdöl senken, so ein Vorschlag.