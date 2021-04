Auf der Autobahn 4 hat sich am Mittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Reporterangaben zufolge sind am Dreieck Dresden-Nord zwei Pkw miteinander kollidiert. Eines der Fahrzeuge hat sich dabei überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Eine Person wurde den Angaben zufolge verletzt.



Nach Informationen des MDR-Verkehrszentrums ist die Autobahn gesperrt. Rettungskräfte sind im Einsatz. Aktuell staut sich der Verkehr ab Pulsnitz in Richtung Dresden auf neun Kilometern. Autofahrer müssen mindestens 45 Minuten länger einplanen. Behinderungen gab es zwischenzeitlich auch auf der A13 zwischen Dresden-Nord und Marsdorf nach mehreren Unfällen.



Im weiteren Verlauf der A4 müssen Autofahrerinnen und Autofahrer noch mehr Nervenstärke beweisen. Zwischen dem Dreieck Dresden-West und dem Dreieck Nossen gibt es stockenden Verkehr wegen Bauarbeiten. Auch hier dauert es etwa 45 Minuten länger.