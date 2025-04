In Dresden sind bei einem Verkehrsunfall auf der Washingtonstraße am Freitagabend sechs Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren zwei Autos im Kreuzungsbereich an der Ausfahrt Elbepark zusammengestoßen. Der 20 Jahre alte Fahrer des einen Autos wurde schwer verletzt, die anderen fünf Insassen beider Fahrzeuge leicht.