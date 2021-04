Auf der Autobahn 17 zwischen dem Dreieck Dresden-West und Dresden-Gorbitz ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Pkw in einer Baustelle mit einem Lkw kollidiert. Der Fahrer des Autos verletzte sich nach Polizeiangaben so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.