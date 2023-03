Blockabfertigung Die Kapazität eines Tunnels ist bei hohem Verkehrsaufkommen oder gesperrten Fahrspuren früher oder später erschöpft, die Blockabfertigung kommt dann zum Einsatz. Das bedeutet, dass die Einfahrt in den Tunnel nur noch blockweise erfolgen darf. Damit das reibungslos funktioniert, dürfen Autofahrer nur per Ampelregelung in den Tunnel einfahren.

