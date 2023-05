Dresden Schwerer Unfall an A4: Transporter fährt auf Lkw in Abfahrt zur Raststätte

Hauptinhalt

Fernfahrer haben abends oft Schwierigkeiten, einen Parkplatz an der Autobahn zu finden. In der Folge stehen die Lkw wild über die Plätze hinaus an Straßen und Zufahrten. Das wurde in der Nacht zum Montag einem Autofahrer zum Verhängnis.